شيخ الأزهر يعزي السودان في ضحايا كارثة جبل مرة ويدعو لتقديم الدعم

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب السوداني الشقيق، في ضحايا الانهيار الأرضي المروع الذي ضرب منطقة جبل مرة بإقليم دارفور، ما أسفر عن وفاة أكثر من ألف شخص، في واحدة من أشد الكوارث الطبيعية التي شهدها السودان عبر تاريخه الحديث.







وأكد شيخ الأزهر تضامنه الكامل مع أشقائه فى السودان في هذه المحنة الكبيرة والمصاب الجلل، مناشدًا المجتمع الدولي، والمنظمات الإغاثية، سرعة التحرك لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي اللازم، والمساهمة في انتشال الضحايا وتخفيف آثار هذه الكارثة الإنسانية، مؤكدًا أن الوقوف مع السودان في هذه اللحظة الحرجة واجب إنسانى وأخلاقي لا يحتمل التأجيل، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".