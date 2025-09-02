إعلان

الصحة تدعو المواطنين للإبلاغ عن "أي ابتزاز" لعلاج الحالات الطارئة

08:56 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

الدكتور حسام عبد الغفار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدولة تغطي بالكامل تكاليف جميع خدمات الرعاية الطبية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية، مما يجعلها مجانية تمامًا للمواطنين.

وأوضح عبد الغفار، خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، رفض الوزارة القاطع لأي طلبات مالية تُفرض على المرضى في هذه الأقسام، واصفًا إياها بـ"ممارسات فردية".

كما شدد المتحدث باسم الوزارة على المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات ابتزاز أو محاولات لطلب الأموال في أقسام الطوارئ عبر الخط الساخن للوزارة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وذكر أن الحالات غير الطارئة يتم التعامل معها وفقًا للإجراءات الطبية المعتادة، مع الالتزام التام بمعايير الرعاية الصحية المتبعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور حسام عبد الغفار برنامج الساعة 6 الابتزاز لعلاج الحالات الطارئة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ابتزاز المرضى ابتزاز المرضى في الحالات الطارئة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان