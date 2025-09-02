كتبت: نور العمروسي

أعرب المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، عن خالص التقدير والامتنان للمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، لإصداره قرارًا باستحداث مناصب قيادية جديدة تابعة لمكتب رئيس الهيئة، وإسنادها إلى سيدتين.



وشمل القرار استحداث منصب رئاسة إدارة تسكين وتنقلات مستشاري وأعضاء الهيئة، الذي تولت مهامه المستشارة يمنى محمد رضا بدير، ومنصب رئاسة أمانة شؤون المرأة والتطوير والحوكمة، الذي أسند إلى المستشارة مي مروان عبد الله.



وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن هذا القرار يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة داخل الهيئة، من خلال إتاحة الفرصة أمام الكفاءات النسائية لتولي مناصب قيادية مؤثرة، بما يعكس الثقة في قدراتهن، ويؤكد إيمان الهيئة بالدور المحوري الذي تضطلع به المرأة المصرية في خدمة الوطن.



وأعربت عمار عن فخرها وتقديرها لهذه الخطوة، مؤكدة أنها تمثل نقلة نوعية في مسيرة دعم وتمكين المرأة داخل هيئة قضايا الدولة، وتعكس وعيًا مؤسسيًا وإدراكًا عميقًا بقدرتها على تحمل المسؤولية وصنع الفارق في مواقع القيادة. كما تجسد هذه الخطوة التوجه الوطني الذي يرعاه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز مشاركة المرأة في شتى المجالات، وتمكينها من الاضطلاع بأدوار قيادية ترسخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.



وأضافت رئيسة المجلس أن المجلس يثمّن هذه الثقة الغالية التي أولاها المستشار الدكتور رئيس الهيئة لعضواتها المتميزات، معتبرة القرار إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل نجاحات المرأة المصرية داخل الهيئات القضائية، ودليلًا على استمرار مسيرة الإصلاح والتطوير المؤسسي في إطار رؤية مصر 2030.



واختتمت المستشارة أمل عمار بتقديم أسمى التهاني إلى المستشارتين يمنى محمد رضا بدير ومي مروان عبد الله، مؤكدة أنهما نموذج مشرف للمرأة المصرية في المجال القضائي، ومتمنية لهما دوام التوفيق والنجاح.







