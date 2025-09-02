كتبت: نور العمروسي

في إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة والبنك الأهلي المصري ومؤسسة حياة كريمة، وتحت شعار "معًا بالوعي نحميها"، انطلقت فعاليات القافلة الموسعة إلى مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، والأستاذة عهود وافي عضوة المجلس ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، واللواء محمد البنا رئيس مدينة شلاتين، والأستاذة ماجدة حنا نائبة محافظ البحر الأحمر، والأستاذة نشوى الحوفي عضوة المجلس، والأستاذ محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمود علام مساعد المدير التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، والعقيد أحمد نجم مدير إقليم المكاتب الحدودية للمؤسسة، ومسؤولي قطاع التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، إلى جانب فرق عمل ومتطوعين من الجهات الشريكة وعدد من قيادات المحافظة.

دعم للأسر الأولى بالرعاية

تهدف القافلة إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر تقديم 21 ألف كرتونة غذائية تحتوي على المواد الأساسية، يتم توزيعها على القرى المختلفة بواسطة المتطوعين. كما تشمل القافلة برامج توعوية وتدريبات حرفية تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

رسالة تمكين وتنمية

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذه القافلة تمثل خطوة جوهرية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في هذه المناطق الاستراتيجية، مشيرة إلى أن المبادرة تسعى إلى تمكين المرأة من خلال تنفيذ برامج توعوية وتدريبية وحرفية، بجانب تقديم خدمات طبية ومساعدات غذائية تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة. وأضافت أن هذا التعاون يجسد رؤية الدولة المصرية في توحيد الجهود بين مختلف القطاعات لخدمة المجتمع، مع التركيز على تعزيز دور المرأة كشريك رئيسي في دفع عجلة التنمية.

دور البنك الأهلي

من جانبه، صرّح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يعد شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية المستدامة بمصر، حيث يضع خدمة المجتمع في مقدمة أولوياته ضمن استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية. وأكد حرص البنك على المساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تبني المبادرات القومية التي تشمل قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين مباشرة.

مثلث التنمية

بدورها، أكدت عهود وافي أن مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد يُعد من أهم المناطق الحدودية وأكثرها ثراءً من حيث الثقافة والعادات، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا لجهود الدولة المبذولة على مدار سنوات لتنمية هذه المناطق. وأضافت أن التعاون بين القطاع المصرفي ممثلًا في البنك الأهلي المصري، والجهات الوطنية وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة، يأتي ضمن استراتيجية حياة كريمة لتكامل الجهود وتعظيم الأثر التنموي والخيري، بما يرسخ مفهوم مثلث التنمية بأضلاعه الثلاثة.

فعاليات القافلة

وتستمر القافلة على مدار أربعة أيام متتالية، متضمنة العديد من الأنشطة، حيث ينفذ المجلس القومي للمرأة مجموعة من الندوات التوعوية مثل: "معًا بالوعي نحميها"، و*"المرأة وصناعة الوعي الحضاري"، و"الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة"*. كما تُنظم ورش تدريبية وحرفية في مجالات متنوعة، إلى جانب جلسات حكي للأطفال لتعزيز القيم المجتمعية لديهم. وتختتم القافلة ببرنامج "الرائدات البدويات" لتأهيل متطوعات محليات قادرات على التواصل المباشر مع السيدات، ونشر الرسائل التوعوية داخل القرى.