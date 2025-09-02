محافظ القاهرة يترأس لجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية

كتب- محمد نصار:

ترأس الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعات اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 35 وظيفة قيادية، من بينها 32 وظيفة مدير عام منطقة إسكان، بالإضافة إلى وظائف: مدير عام الشئون المالية والإدارية، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، ومدير عام الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بمديرية العمل.

وأكد محافظ القاهرة، استمرار المحافظة في دعم الكوادر الشابة وتمكين المرأة لتولي المناصب القيادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي وضخ دماء جديدة قادرة على دفع مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى أن اللجنة أجرت مقابلات شخصية مع 36 مرشحًا، حيث جرى فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم بكل شفافية لاختيار أفضل العناصر، إضافة إلى مناقشتهم في مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهاراتهم في الاتصال، والسمات الشخصية، والقدرة على حل المشكلات، وإدارة الأزمات، واتخاذ القرارات السريعة والفعالة.

