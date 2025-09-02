محافظ القاهرة: الحرف اليدوية والتراثية عُرفت في مصر منذ عصر الفراعنة

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن الحرف اليدوية والتراثية عُرفت في مصر منذ عصر الفراعنة، حيث تميز المصريون عن غيرهم من الشعوب بمهارتهم في هذه الصناعات التي اعتمدت على الخامات الطبيعية كالقطن والصوف والخشب والحرير، وهو ما جعل الحرف اليدوية المصرية تتفرد بتنوعها وغناها ودقة صناعتها واهتمامها بالتفاصيل.

وأضاف "صابر"، في بيان اليوم، أن العاصمة تولي اهتمامًا خاصًا بالحرف التراثية والتاريخية، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على هذا الإرث العريق.

وأوضح أن محافظة القاهرة تحرص على دعم ورش التدريب المختلفة للحرف اليدوية، خاصة تلك الموجهة للشباب والسيدات المعيلات، بهدف إكسابهم مهارات عملية توفر لهم فرص عمل، وتساهم في تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وصولًا إلى التمكين الاقتصادي للحرفيين، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بما يقلل من الاستيراد ويوفر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، نظمت محافظة القاهرة، ورشة عمل مجانية لتعليم حرفة النقش على النحاس، جرى خلالها تدريب مجموعة من السيدات المعيلات بحي منشأة ناصر على أساليب التشكيل والنقش بطريقة مبسطة. ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار.

