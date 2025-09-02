توجيهات من محافظ الجيزة لنواب رئيس حي الهرم.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا مع نواب رئيس حي الهرم الجدد، فور توليهم مهام عملهم، بحضور قيادات المحافظة، لمناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وهنأ المحافظ النواب الجدد، مؤكدًا أهمية حي الهرم باعتباره أحد أكبر أحياء المحافظة من حيث الكثافة السكانية، فضلًا عن كونه يضم العديد من المزارات السياحية الهامة، مشددًا بقوله: "نريد أن يكون حي الهرم قدوة يُضرب بها المثل في النظام ورُقي الخدمات."

ووجّه المحافظ نواب رئيس الحي بضرورة تكثيف الجهود الميدانية لتحسين الخدمات ورفع كفاءة المرافق والطرق والمحاور، استعدادًا لفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، بما يعكس الصورة الحضارية للحي.

وناقش المحافظ مع رئيس حي الهرم مهام النواب الجدد، مطالبًا إياهم بالالتزام بأدوارهم الموكلة إليهم ومعاونة رئيس الحي في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات، مؤكدًا أن تقييم الأداء سيكون “بما يتحقق على الأرض لا بالصور أو البيانات.”

وشدد المحافظ على التعامل الفوري مع ملفات النظافة وشكاوى المواطنين، ورفع كفاءة أنفاق الطريق الدائري، والتصدي لمظاهر العشوائية، بجانب مواجهة بؤر القمامة والمتغيرات المكانية وطلبات التصالح، فضلًا عن التصدي بحزم لمخالفات البناء والإشغالات.

كما وجّه المحافظ نواب رئيس الحي بضرورة التواصل المستمر مع الأهالي لحل مشكلاتهم اليومية بسرعة، مشيرًا إلى أن نجاحهم يقاس بقدرتهم على خدمة المواطنين وتحقيق رضاهم، مع التحذير من أي تقصير قد يؤدي إلى المساءلة.

