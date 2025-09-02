حالة الطقس.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، إن البلاد تشهد خلال هذه الأيام ارتفاعًا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لشهر سبتمبر، حيث تسجل القاهرة الكبرى ما بين 35 و36 درجة مئوية عظمى نهارًا، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة لتتراوح بين 38 و39 درجة مئوية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، أن طقس النهار حار رطب على المحافظات الشمالية، وشديد الحرارة جنوبًا، بينما تميل الأجواء للاحترار ليلاً مع اعتدالها في الساعات المتأخرة والصباح الباكر، بفضل ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة التي تساعد على تلطيف الأجواء.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد استمرار نشاط الرياح على سواحل البحر المتوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر على شواطئ الإسكندرية والعلمين ومطروح وبلطيم، مع استمرار اضطراب الملاحة بخليج السويس حيث تصل الأمواج إلى 3 أمتار، حيث نصحت المصطافين باتباع تعليمات الإنقاذ والالتزام بمناطق السباحة الآمنة.

وحذرت "غانم"، من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية قبل أن تتلاشى مع سطوع الشمس.

وأكدت عضو هيئة الأرصاد، أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وخاصة يوم الأحد، ستبدأ درجات الحرارة في التراجع تدريجيًا مع تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، إضافة إلى كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، ليسجل متوسط العظمى بالقاهرة الكبرى نحو 34 درجة مئوية، وهو ما يمثل تحسنًا طفيفًا في الأحوال الجوية.

وأكدت على ضرورة تجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة، والقيادة بهدوء خلال فترات الشبورة، والمتابعة المستمرة للنشرات الجوية، مشيرة إلى أن البلاد تخطت بالفعل ذروة الصيف وتقترب من أجواء فصل الخريف.

