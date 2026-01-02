الحرارة تصل 5 درجات بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر حاليًا بمنخفض جوي في الطبقات العليا، ما يساهم في تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وتساقط الأمطار في معظم المحافظات.

وأوضحت غانم في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن الأمطار خلال الساعات الماضية كانت متفاوتة الشدة، ومن المتوقع استمرارها خلال اليوم، حيث أن الأمطار متوسطة على شمال الوجه البحري وشمال سيناء، وخفيفة ومتفرقة في المحافظات الداخلية.

وأضافت أن الأجواء تتراوح بين مائلة للبرودة ومائلة للدفء في الداخل، فيما يكون التحذير الأكبر خلال فترات الليل بسبب شدة البرودة، إذ قد تصل درجات الحرارة إلى 10 درجات، بينما تشهد محافظات شمال الصعيد انخفاضها إلى 5 درجات ليلاً، مع احتمالية حدوث صقيع.

وأشارت "غانم" إلى أن السبت سيشهد تحسنًا في الأحوال الجوية مع شمس أكثر والأمطار الأخف، داعية المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الليل والساعات المبكرة من الصباح.

اقرأ أيضاً:

رئيس جمعية المدارس الخاصة: التعليم حق للجميع وليس حكرًا على أصحاب المؤهلات العليا

شروط ورابط التقديم لبرنامج الدراسات العليا "الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية"