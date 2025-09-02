اليوم.. فرقة المركز القومي للمسرح تحيي الليلة السادسة بمركز الهناجر

كتب- محمد شاكر:

تنطلق فعاليات الليلة السادسة لبرنامج "صيف قطاع المسرح" الذي ينظمه قطاع المسرح في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتقدم وزارة الثقافة البرنامج مجانا للجمهور حتى 11 سبتمبر الجاري.

وتحيي الفرقة الموسيقية التابعة للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، حفل الليلة السادسة للبرنامج غدا، بمجموعة من الفقرات الغنائية لأشهر أغاني زمن الفن الجميل التي تغنى بها نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، تحت إشراف الدكتورة رانيا عمر مدير إدارة الموسيقي بالمركز.