كتب- أحمد جمعة:



نظّم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر احتفالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المريض، بحضور الدكتورة رحاب علي عبدالوهاب، المدير العام للفرع، وبمشاركة واسعة من الأطباء والمتخصصين.



وشهدت الفعالية إقبالًا كبيرًا من العاملين بالقطاع الصحي، في إطار جهود الهيئة لنشر الوعي بأهمية سلامة المريض وتطبيق أعلى معايير الأمان في تقديم الخدمات الصحية.



تضمنت الاحتفالية سلسلة من المحاضرات التوعوية ركّزت على أهمية الكشف المبكر للأم والطفل والفحوصات الدورية لضمان سلامتهم، إضافة إلى استعراض إنجازات فرع الهيئة بالأقصر خلال الفترة الماضية، ومنها إجراء أكثر من 60 عملية زراعة قوقعة للأطفال فاقدي السمع، وتنفيذ عمليات قلب مفتوح للأطفال لعلاج العيوب الخُلقية، وجراحات المناظير والتشوهات الخلقية المعقدة، فضلاً عن إصلاح حالات الشفة الأرنبية وانشقاق سقف الحلق وعلاج الحَوَل.



وأشادت الدكتورة رحاب بالدور الحيوي الذي تلعبه منظومة التأمين الصحي الشامل في حماية صحة المواطن منذ اليوم الأول للحمل وحتى مرحلة الطفولة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو توفير أعلى درجات الرعاية الصحية.



كما وجّهت الهيئة الشكر للقطاع الخاص المتعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر وجمعية الهلال الأحمر المصري لدورهم كشركاء رئيسيين في إنجاح الاحتفالية.









