هل ما زالت مصر بحاجة إلى برامج صندوق النقد؟.. محمود محيي الدين يوضح

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن تصريحات رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن انتهاء حاجة مصر لبرنامج جديد مع الصندوق، تعني ضمنيًا أن كل الأسباب التي دفعت البلاد لطلب هذا البرنامج منذ عام 2016 قد زالت.

وأوضح محيي الدين، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا يشير إلى أن الاختلالات المالية، وعجز الموازنة، والدين العام قد أصبحت تحت السيطرة، وأن هناك استقرارًا في سعر الصرف، وأن أرقام التضخم باتت تحت السيطرة أيضًا.

وأضاف محيي الدين، في لقاء خاص، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا نسبيًا وفقًا لمؤشرات صندوق النقد الدولي في المراجعة الرابعة، لكنه أشار إلى أن هناك مؤشرات أخرى لا تتحسن بالشكل المطلوب، مثل التطورات الهيكلية وزيادة فرص الاستثمار الخاص.

وتابع أن صندوق النقد الدولي ليس جهة لترويج الاستثمار أو زيادة الصادرات، بل هو "بيت خبرة" في التعامل مع الأزمات المالية والنقدية.

وأوضح أنه إذا انتهى البرنامج على خير، فإنه يجب أن يمنح مصر المؤشرات المعتبرة لانخفاض التضخم والدين، مما يمكنها من الانطلاق قدمًا في الاستثمارات المهمة، والرعاية الصحية، والتعليم، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة الصادرات.

وأكد أن هذه النقلة النوعية الحميدة تعني أن مصر لم يعد لديها اختلالات وأن لديها الإمكانيات المالية التي يمكنها الاعتماد عليها دون الحاجة لبرنامج جديد، بالإضافة إلى القدرات المؤسسية التي تجعلها لا تحتاج إلى الصندوق إلا في إطار العضوية وتقديم المشورة الفنية.