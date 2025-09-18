وزير الكهرباء يستقبل نظيره السوداني لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة

كتب- محمد صلاح:

استقبل محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور المعتصم إبراهيم أحمد علي، وزير النفط والطاقة السوداني، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور السفير عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان لدى القاهرة.

جاء اللقاء لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتدريب وبناء القدرات، والاستفادة من الخبرات المصرية في الطاقة الشمسية وإعادة بناء الشبكات الكهربائية وتوفير التغذية للتجمعات السكانية والصناعية والزراعية في السودان.

وشارك في الاجتماع المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات الوزارة وأعضاء الوفد السوداني.

وأكد الدكتور عصمت، خلال اللقاء، أن هناك توجيهات دائمة من القيادة السياسية بتقديم الدعم اللازم في مجالات الكهرباء والطاقة، مشيدًا بعمق العلاقات المصرية السودانية والروابط التاريخية بين الشعبين.

واستعرض الوزير، إمكانيات قطاع الكهرباء المصري وخبراته المتراكمة في مجالات إعادة التأهيل والبناء ونقل المعرفة والتدريب، مشيرًا إلى استعداد مصر لتلبية احتياجات قطاع الطاقة السوداني من المحولات الكهربائية ووحدات الدعم المتنقلة، بجانب التعاون في إقامة محطات الطاقة الشمسية، خاصة في شمال السودان والمناطق الزراعية.

وناقش الاجتماع سبل التعاون في إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية بالسودان، وتنفيذ خطة إسعافية عاجلة لتوفير الكهرباء للموسم الزراعي الشتوي، إضافة إلى متابعة مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع خط الربط الكهربائي المصري-السوداني بقدرة 300 ميجاوات.

كما تطرق اللقاء إلى تعزيز برامج التدريب الفني والمهني للعاملين بقطاع الكهرباء في السودان، وتنفيذ برامج متخصصة لإعادة التأهيل وبناء القدرات.

وأكد "عصمت"، أن لدى قطاع الكهرباء المصري خبرات وكفاءات مؤهلة لتنفيذ الخطط الإسعافية العاجلة، وأن التعاون والتنسيق مع السودان يأتي في إطار مشروع الربط الكهربائي القائم بما يعزز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة.

وشدد على حرص مصر على الاستمرار في تقديم البرامج التدريبية على أحدث التكنولوجيات العالمية، والعمل المشترك لتوفير التغذية الكهربائية بما يدعم خطط التنمية المستدامة في البلدين، موضحًا أن الفرق الفنية في الجانبين تواصل العمل لتحديد الأولويات وتنفيذ خطط إعادة التأهيل والبناء للشبكة الكهربائية في السودان.

