مصر وألمانيا تطلقان مشروعًا مشتركًا لتعزيز سلامة الغذاء والصادرات

كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، موضحًا أن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية لدعم البحث العلمي في مصر، وتطوير السياسات المستقبلية، وفتح آفاق للاستفادة من الخبرات العالمية، واكتساب المعارف والمهارات المتقدمة.

وفي هذا الإطار، تم إطلاق مشروع تعاون فني جديد بين المعهد القومي للمعايرة (NIS) في مصر، والمعهد الفيدرالي الفيزيائي التقني (PTB) بألمانيا الاتحادية، بحضور ممثلين عن قطاعات البنية التحتية للجودة وصناعة الأغذية، إلى جانب ممثلين عن السفارة الألمانية بالقاهرة.

ويحمل المشروع عنوان: "تعزيز المترولوجيا لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري – II"، ويمول من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية (BMZ) بميزانية قدرها مليون يورو، ويمتد على مدار ثلاث سنوات. ويستهدف المشروع توسيع خدمات سلامة وجودة الأغذية في مصر، بما يمكّن الشركات المحلية من الالتزام بالمعايير الدولية وزيادة فرصها في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما ستشارك مؤسسات مصرية رئيسة في تنفيذ المشروع، من بينها: الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، والمجلس الوطني لاعتماد المعامل (EGAC)، وغرفة الصناعات الغذائية (CFI)، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GoEIC)، وذلك إلى جانب المعهد القومي للمعايرة، بما يدعم خدمات الاختبار ويرفع مستوى الوعي داخل قطاع الصناعات الغذائية.

وشهد فعاليات إطلاق المشروع كل من الدكتور محمد جمال أحمد، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للمعايرة، وماريا كاسنز ساسي، مديرة المشروع من جانب المعهد الألماني، حيث أكدا أن المشروع لن يدعم فقط نمو صناعة الأغذية في مصر، بل سيسهم كذلك في تعزيز حماية المستهلك، وتوثيق الروابط التجارية مع الشركاء الدوليين.

