كتب- محمد أبو بكر:

سلم محمد جبران، وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، 100 عقد عمل جديد لعدد من ذوي الهمم من أبناء المحافظة للعمل في منشآت تابعة للقطاع الخاص، وذلك خلال احتفالية نظمتها مديرية عمل القاهرة برئاسة السيد الشرقاوي بأحد فنادق العاصمة.

وأوضح بيان لوزارة العمل، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة لهم.

وأكد الوزير محمد جبران، أن الوزارة تواصل جهودها في مجالات التدريب المهني والتأهيل للتشغيل، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي صدّق عليه الرئيس السيسي، يمثل نقلة نوعية نحو بيئة عمل متوازنة تكفل حقوق العامل وصاحب العمل معًا، وتدعم زيادة الإنتاجية وتوسيع فرص العمل للشباب داخل مصر وخارجها.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، ماضية بخطى ثابتة في دعم وتمكين ذوي الهمم وضمان حقوقهم ودمجهم الفعّال في المجتمع، مشددًا على أن تسليم عقود العمل يجسد العدالة الاجتماعية ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وثمّن الدكتور إبراهيم صابر، جهود وزارة العمل في توفير فرص عمل لذوي الهمم، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم هذه الجهود بما يضمن الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في خدمة المجتمع.

