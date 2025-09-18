إعلان

وزير العمل ومحافظ القاهرة يسلمان 100 عقد عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص

12:59 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وزير العمل ومحافظ القاهرة يسلمان 100 عقد عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص (3)
  • عرض 4 صورة
    وزير العمل ومحافظ القاهرة يسلمان 100 عقد عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص (4)
  • عرض 4 صورة
    وزير العمل ومحافظ القاهرة يسلمان 100 عقد عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

سلم محمد جبران، وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، 100 عقد عمل جديد لعدد من ذوي الهمم من أبناء المحافظة للعمل في منشآت تابعة للقطاع الخاص، وذلك خلال احتفالية نظمتها مديرية عمل القاهرة برئاسة السيد الشرقاوي بأحد فنادق العاصمة.

وأوضح بيان لوزارة العمل، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة لهم.

وأكد الوزير محمد جبران، أن الوزارة تواصل جهودها في مجالات التدريب المهني والتأهيل للتشغيل، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي صدّق عليه الرئيس السيسي، يمثل نقلة نوعية نحو بيئة عمل متوازنة تكفل حقوق العامل وصاحب العمل معًا، وتدعم زيادة الإنتاجية وتوسيع فرص العمل للشباب داخل مصر وخارجها.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، ماضية بخطى ثابتة في دعم وتمكين ذوي الهمم وضمان حقوقهم ودمجهم الفعّال في المجتمع، مشددًا على أن تسليم عقود العمل يجسد العدالة الاجتماعية ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وثمّن الدكتور إبراهيم صابر، جهود وزارة العمل في توفير فرص عمل لذوي الهمم، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم هذه الجهود بما يضمن الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في خدمة المجتمع.

اقرأ أيضًا:

فتح اشتراكات السكة الحديد للطلاب على 3 أنواع من القطارات - تعرف على الضوابط

4 حالات لا يعاقب عليها القانون حال انتفاء المسئؤلية الطبية

إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير العمل محافظ القاهرة عقود عمل لذوي الهمم القطاع الخاص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

التعليم: مصروفات العام الدراسي 2026 تُسدد إلكترونيًا فقط
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
بعد قرار الفيدرالي.. الذهب يخالف التوقعات ويهبط ببداية تعاملات الخميس