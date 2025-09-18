"الألفي": الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يؤثر على جودة الخدمات

كتب- أحمد جمعة:

أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، جولة ميدانية في قرية بخانس بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، يرافقها الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد صادق، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ مبادرة "القرية الصحية النموذجية" ضمن الخطة الوطنية للسكان والتنمية (2025–2027)، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

شملت الجولة، زيارة وحدة طب الأسرة ومركز تنمية الأسرة بالقرية، حيث عقدت نائب الوزير لقاءً مجتمعيًا موسعًا مع المواطنين وممثلي الأجهزة التنفيذية، استمعت خلاله إلى احتياجات الأهالي ومقترحاتهم، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية عنصر أساسي لضمان نجاح المبادرة.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يؤثر على جودة الخدمات ويحد من جهود التنمية، مشددة على أهمية الحضور الميداني المستمر والتواصل المباشر مع المواطنين، بدلًا من الاعتماد على الحملات المؤقتة.

وأوضحت أن الدراسات الميدانية أظهرت أن 20% فقط من النساء يعملن، و10% يبحثن عن فرص عمل دون جدوى، بينما 70% لا يعملن ولا يسعين للعمل، وهو ما يعكس ضرورة تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا كجزء من معالجة القضية السكانية.

وأشارت إلى أن اختيار قرية بخانس كنموذج تطبيقي يهدف إلى تقديم تجربة مستدامة قابلة للتعميم، تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين بالمناطق الريفية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

كما أعلنت نائب الوزير عن عدد من الإجراءات التنفيذية تشمل: سد العجز في الكوادر الطبية بوحدة طب الأسرة، تعزيز دور مركز تنمية الأسرة، ربط الخدمات بمستشفى أبو تشت المركزي، إلى جانب تخصيص مساحة لإقامة متنزه ترفيهي يدعم التفاعل المجتمعي.

من جانبه، أكد محافظ قنا أن المبادرة ستنطلق رسميًا في الأول من أكتوبر 2025، من خلال معايشة ميدانية لمدة شهر، تتضمن حملات توعوية في مجالات الصحة العامة، التغذية، الرياضة، النظافة، وصحة الأم والطفل، إلى جانب برامج لمحو الأمية، وتدريب الشباب، وفعاليات ثقافية.

وفي سياق متصل، شاركت الدكتورة عبلة الألفي في لقاء مجتمعي بمدينة دشنا بعنوان "تنمية الأسرة المصرية وحقوق أطفالنا"، بحضور الدكتور أحمد صادق، والدكتور ياسر جمال، مدير عام المتابعة والحوكمة بالمجلس القومي للسكان، وممثلي وزارة الأوقاف والكنيسة والقيادات المحلية.

وخلال اللقاء، شددت نائب الوزير، على أهمية وعي الأسرة بدورها في بناء المجتمع، مشيرة إلى أن الألف يوم الأولى من حياة الطفل، منذ الحمل وحتى العام الثاني، تعد فترة حاسمة في تكوين قدراته الذهنية والجسدية.

كما أكدت على ضرورة التصدي لظاهرة زواج القاصرات، مشيرة إلى حملة “طفولتها حقها” التي أطلقها المجلس القومي للسكان.

وشهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا مع المواطنين حول تجاربهم مع زواج الأطفال، وأسفر عن توصيات ركزت على تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمكافحة التسرب من التعليم، تمكين المرأة، وتوفير فرص عمل، مع وضع خطة شاملة للتوعية بقضايا الطفولة والزواج المبكر، بما يسهم في تحسين المؤشرات السكانية وجودة الحياة بمحافظة قنا.

