إعلان

توقيع عقد إنشاء خط هوائي للربط بين محطتَي محولات زهراء المعادي والجر TSS2

03:25 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اللقاء (4)
  • عرض 4 صورة
    اللقاء (2)
  • عرض 4 صورة
    اللقاء (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد صلاح:

وقَّعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأربعاء، عقدًا مع تحالف شركة مؤسسة النماء للمقاولات العامة وشركة الجيزة باور للصناعة، بشأن إنشاء خط هوائي للربط بين محطة محولات زهراء المعادي ومحطة الجر TSS2، في حضور المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء، وتنفيذًا لتوجيهات الوزير الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء الطاقة والمتجددة، نحو دعم مشروعات النقل الكهربائي الحديثة.

ويتضمن العقد إنشاء خط هوائي مفرد الدائرة ومفرد الموصل بطول 28 كيلومترًا؛ للربط بين محطة محولات زهراء المعادي ومحطة الجر TSS2، باستخدام موصلات (ACSR380, 50mm2) والسلك الأرضي المزود بالألياف الضوئية.

ويهدف المشروع التابع لمنطقة كهرباء القاهرة إلى ربط محطات الجر الكهربائي الخاصة بالقطار السريع بالشبكة الموحدة جهد 220 ك.ف؛ بما يسهم في تعزيز الاعتماد على منظومة كهربائية آمنة وموثوقة تلبي احتياجات خطط الدولة في مجال النقل الكهربائي المستدام، ومن المقرر التنفيذ خلال 7 أشهر من تاريخ توقيع العقد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللقاء ربط محولات زهراء المعادي والجر TSS2 المهندسة منى رزق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإعلان عن 3701 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. التفاصيل وطريقة التقديم
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي وأدبي
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟