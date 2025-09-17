إغلاق 12 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في الجيزة

كتب- محمد صلاح:

وقَّعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأربعاء، عقدًا مع تحالف شركة مؤسسة النماء للمقاولات العامة وشركة الجيزة باور للصناعة، بشأن إنشاء خط هوائي للربط بين محطة محولات زهراء المعادي ومحطة الجر TSS2، في حضور المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء، وتنفيذًا لتوجيهات الوزير الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء الطاقة والمتجددة، نحو دعم مشروعات النقل الكهربائي الحديثة.

ويتضمن العقد إنشاء خط هوائي مفرد الدائرة ومفرد الموصل بطول 28 كيلومترًا؛ للربط بين محطة محولات زهراء المعادي ومحطة الجر TSS2، باستخدام موصلات (ACSR380, 50mm2) والسلك الأرضي المزود بالألياف الضوئية.

ويهدف المشروع التابع لمنطقة كهرباء القاهرة إلى ربط محطات الجر الكهربائي الخاصة بالقطار السريع بالشبكة الموحدة جهد 220 ك.ف؛ بما يسهم في تعزيز الاعتماد على منظومة كهربائية آمنة وموثوقة تلبي احتياجات خطط الدولة في مجال النقل الكهربائي المستدام، ومن المقرر التنفيذ خلال 7 أشهر من تاريخ توقيع العقد.