أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز تميز لخدمات ما حول الولادة بمحافظة قنا، بهدف خفض معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية، وتقليل وفيات ومضاعفات حديثي الولادة، في إطار دعم المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الألفي مع الفريق الطبي بقسمي النساء والتوليد وحديثي الولادة بمستشفى قنا العام، بحضور الدكتورة ميرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتور أحمد صادق، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، والدكتور محمد الديب، مدير المستشفى.

وأشادت الألفي بالتطور الملحوظ في تنظيم وتطوير خدمات المستشفى، خاصة تحسين جودة الخدمة ونظافة الأقسام وظهور الأطباء بمظهر مهني، مع الالتزام بمعايير رضا المواطنين. كما استعرضت آليات حوكمة الخدمات من خلال لجنتين على مستوى الوزارة: الأولى لتعزيز الولادة الطبيعية وتقليل القيصريات، والثانية لتطوير رعاية حديثي الولادة، بمشاركة خبراء من الجامعات والمستشفيات التعليمية، مع إنشاء لجان مماثلة على مستوى المحافظات.

وأوضحت الألفي أن نسبة الولادات الطبيعية بمستشفى قنا العام بلغت 50%، مشيرة إلى أن معدل القيصريات بالمحافظة يصل إلى 63%، مع استهداف خفض هذه النسبة 10% خلال الفترة المقبلة، وتقديم حوافز مادية للعاملين عند تحقيق هذا الهدف دون مضاعفات.

كما كشفت أن وفيات حديثي الولادة في قنا تصل إلى 19 لكل 1000 مولود، لافتة إلى أنه يجري تطوير مستشفيي قنا العام وأبو تشت كمركزي تميز، مع تدريب ثلاث مستشفيات أخرى لإقامة منظومة عمل متكاملة لتحسين رعاية الأمهات والمواليد.

وأوصت الألفي بتوفير جهازي تخطيط قلب الجنين (CTG) وسريرين إضافيين للولادة الطبيعية، مع تطبيق النظام الإلكتروني للمبادرة، بما يشمل استخدام البارتوجرام ومعايير روبسون لتحليل أسباب القيصريات. كما شددت على أهمية توفير أطباء تخدير مدربين، وإنشاء غرف مشورة تضم أربعة مدربين لدعم الحوامل، وتشجيع التلامس الجلدي المبكر بين الأم والمولود.

وأكدت نائب الوزير أهمية توفير وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بعد الولادة مباشرة، مع تدريب الأطقم الطبية على تركيبها للحد من الحمل غير المخطط، الذي يمثل 20% من المواليد، مشيرة إلى بدء برنامج تدريب مكثف للأطقم الطبية بالحضانات الأسبوع المقبل، يتضمن محاضرات عبر الإنترنت وتدريبًا عمليًا، إلى جانب مناقشات يومية لتقييم حالات الحضانات واجتماعات شهرية للجنة وفيات ما حول الولادة.

واختتمت الألفي اللقاء بالتأكيد على تطبيق قانون المسؤولية الطبية الذي يحمي الأطباء عند الالتزام بالإرشادات الطبية المعتمدة، مع ضرورة التوثيق الدقيق باستخدام البارتوجرام ومعايير روبسون لضمان حقوق الأطباء والمرضى.

