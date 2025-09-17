برعاية الثقافة والتضامن الاجتماعي.. حفل مبادرة "أنا موهوب" اليوم





كتب- محمد شاكر:

يقام حفل مبادرة "أنا موهوب" بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة، اليوم الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية ظهراً، ضمن مبادرة "أنا موهوب" والتي تهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب بأندية الطفل ومراكز مكافحة عمالة الأطفال.

وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة التضامن الاجتماعي، وينظمه المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، ممثلا لوزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة- الإدارة العامة لشئون الطفل.

واستهدفت المبادرة ١٠٠٠ طفل بمحافظات (القاهرة- الغربية- الإسكندرية- مرسى مطروح- المنيا- شمال سيناء)، وقد تم تدريب الأطفال للمشاركة في جائزة الدولة للمبدع الصغير وقام عدد ١٣٤ طفلا بالاشتراك في المسابقة.

يقام الحفل بحضور م.مارجريت صاروفيم- نائب وزير التضامن، د. أشرف العزازي- أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، منى شبراوي- رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، أحمد عبد العليم- مدير المركز القومي لثقافة الطفل، د. هانم عمر- مدير عام إدارة الطفولة، بالإضافة للعديد من الكتاب والأدباء والمتخصصين في مجال ثقافة الطفل.