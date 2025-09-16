القاهرة – نشأت علي:

أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن الحملات التي تقودها بعض الأذرع الإعلامية الإسرائيلية، ومن بينها تصريحات المدعو إيدي كوهين، تمثل "محاولات بائسة ومكشوفة" تستهدف الإساءة إلى القادة العرب وزعزعة الثقة بين الشعوب وقياداتها، لكنها لن تنجح في ضرب وحدة الصف العربي.

وقالت خطاب إن قوة الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الأخيرة جسدت الموقف المصري الثابت والداعم للتضامن العربي، مشيرة إلى أن القادة العرب اليوم يقفون على قلب رجل واحد في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.

وأضافت أن مثل هذه الأكاذيب لن تفلح في بث الفتنة أو التشكيك في المواقف الثابتة، بل تزيد الشعوب العربية تماسكًا وإصرارًا على الدفاع عن قضاياها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تظل القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية.