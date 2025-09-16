رئيس الوزراء: نجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.. والمواطنون تحملوا معنا

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مؤشرات الوضع الاقتصادي، أفضل مما كانت عليه في الفترة الماضية، لكن دائمًا ما يثار في بعض التعليقات: متى يشعر المواطن المصري بثمار هذه الأرقام؟.

وأضاف "مدبولي"، خلال لقاء مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، اليوم: "يعني النمو 4.3% بدلًا من 2.4% السنة اللي فاتت، والعجز في الميزان التجاري بيتحسن طبعًا، وصادراتنا بتزيد، ودي أرقام واقع من غير أي نوع من عدم ذكر الحقائق، دي مؤشرات مرصودة دوليًا، الاحتياطي النقدي بيزيد، الحمد لله الدولار، والجنيه في وضع مستقر ويمكن النقطة دي هتوقف عندها لأن كان جزء من الكلام".

وتابع: "كان لسه فيه اجتماع مع رؤساء المجالس التصديرية، كلهم بيقولوا إن أحد العوامل الرئيسية اللي خلت صادراتنا تزيد في الفترة الأخيرة هو أن لدينا تكلفة ومنافسين بقوة وأقل، وده نتيجة اللي حصل في سعر العملة، على الرغم من سلبياتها، لكن ده خلى الصادرات تزيد، الظروف والسعر زود الصادرات، التضخم بينزل ووصلنا لـ12%".

واستطرد رئيس الوزراء: "بفكركم من سنة ما بدأنا الإصلاح الاقتصادي وقلنا على 2026 هينزل لأقل من 10% وبعض الناس شككوا لأن التضخم كان 36%، النهاردة بنجني كل ثمار الإصلاحات الكبيرة، وهي صعبة، المواطنين تحملوا معنا".

وواصل "مدبولي": "هل نحن كمواطنين لا نشعر بتحسن جوة البلد؟، خليني أتكلم على موضوع الأسعار، الموضوع ده لو مش موجود، لو هنستعرض اللي حصل في البلد، فيه تحسن كبير في مؤشرات كتير جدًا، قطاع الإسكان وحجم التنمية اللي حصل، والتطوير وكان دايمًا نصور العشش والعشوائيات، وتم نقل 300 ألف أسرة، ومليون ونصف المليون مواطن مصري، وبقت هذه التجربة تدرس في العالم، ومشروعات البنية الأساسية والإسكان الاجتماعي، وشبكات الطرق، وحجم شبكات الطرق والبنية الأساسية للنقل الجماعي، بالرغم من الحوادث اللي بتحصل وبتؤلمنا".

واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلًا: "خلينا نيجي على قطاع زي الصحة، مظلة الحماية الاجتماعية النهاردة، تكافل وكرامة وصلنا لـ7 ملايين أسرة، مصر أصبحت خالية أيضًا من فيروس سي".

