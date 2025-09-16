إعلان

رغم خفض دعم البنزين.. مدبولي: أرقام الدعم في الموازنة هي الأكبر

03:16 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب – محمد عمارة:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أهم أحلام الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، حيث ستنضم محافظة الإسكندرية ضمن هذه المرحلة، بما يعني أن أكثر من ربع سكان مصر سيشملهم التأمين الصحي الشامل خلال العامين المقبلين.

وأضاف مدبولي، خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، ظهر اليوم الثلاثاء، أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطن المصري، موضحًا أن ما يتم في مبادرة "حياة كريمة" يمثل تغييرًا جذريًا لشكل الحياة في الريف المصري، إذ يجري الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية باستثمارات تصل إلى مليارات الجنيهات.

وأكد رئيس الوزراء أن برامج الحماية والدعم مستمرة في التوسع، رغم ما يقال عن تقليص دعم المحروقات، موضحًا أن حجم الدعم لا يزال يمثل أحد أكبر بنود المساهمات في الموازنة العامة للدولة.

وتابع مدبولي: "تحسين جودة الحياة للمصريين مسار يحتاج إلى وقت وجهد، وبناء الدول لا يتم بين يوم وليلة. الصين على سبيل المثال استغرقت 50 عامًا لتعلن أنها تمكنت من تجاوز الفقر، وما زالت تعتبر نفسها دولة ناشئة، وهو ما يوضح أن الأهم هو الاستمرار في بذل الجهد لتحقيق الأهداف".

