رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي نظيره الليبي بالقاهرة

كتب- محمد سامي:

استقبل الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول ركن خالد حفتر، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، والوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية إلى مصر، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعُزف السلام الوطني للبلدين.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز التعاون العسكري والأمني بين القوات المسلحة المصرية والليبية.

وأكد الفريق أحمد خليفة عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة ودعم ركائز الأمن والاستقرار داخل الأراضي الليبية.

من جانبه، أعرب الفريق أول خالد حفتر عن تقديره لمواقف مصر الثابتة والداعمة للشعب الليبي، مؤكدًا تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين القوات المسلحة في المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والليبية.