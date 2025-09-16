إعلان

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي نظيره الليبي بالقاهرة

01:16 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي نظيره الليبي (4)
  • عرض 7 صورة
    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي نظيره الليبي (5)
  • عرض 7 صورة
    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي نظيره الليبي (6)
  • عرض 7 صورة
    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي نظيره الليبي (7)
  • عرض 7 صورة
    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي نظيره الليبي (3)
  • عرض 7 صورة
    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي نظيره الليبي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

استقبل الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول ركن خالد حفتر، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، والوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية إلى مصر، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعُزف السلام الوطني للبلدين.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز التعاون العسكري والأمني بين القوات المسلحة المصرية والليبية.

وأكد الفريق أحمد خليفة عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة ودعم ركائز الأمن والاستقرار داخل الأراضي الليبية.

من جانبه، أعرب الفريق أول خالد حفتر عن تقديره لمواقف مصر الثابتة والداعمة للشعب الليبي، مؤكدًا تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين القوات المسلحة في المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والليبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة الفريق أول ركن خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
البيئة: إنشاء وحدات مختصة بتغير المناخ داخل الوزارات المختلفة

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة
بعد ساعات من قمة الدوحة.. إسرائيل تجتاح مدينة غزة
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر