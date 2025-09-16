كتب- محمد نصار:

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا، اليوم، حذرت فيه من شخص يَدَّعي أن اسمه "القس بولس فرج الله"، ويزعم أنه كاهن ورئيس كنائس كاتدرائية القديسة العذراء مريم، مرتديًا زيًا مشابهًا لزي كهنة الكنيسة.

وذكرت الكنيسة أن هذا الشخص أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتحدث من خلالها بصفته كاهنًا، ويظهر مرتديًا الزي الكهنوتي، الأمر الذي قد يسبب خلطًا لدى أبناء الكنيسة.

وأكدت الكنيسة أنها تحذر جميع أبنائها من التعامل مع هذا الشخص باعتباره كاهنًا قبطيًا، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التأكد من شخصية أي شخص يرتدي الزي الكهنوتي بمختلف درجاته قبل التعامل معه.