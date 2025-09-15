تحسن نسبي وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحسن نسبي غدًا الثلاثاء في الأحوال الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء.

وأكدت الأرصاد أنه يسود غدًا طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل، معتدل الحرارة في آخره.

كما تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وتنشط حركة الرياح على بعض المناطق من شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج، كما تضطرب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 33 درجة، وجنوب الوجه البحري 32 درجة، والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الوجه البحري 29 درجة.