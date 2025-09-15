إعلان

السيسي للشعب الإسرائيلي: لا تسمحوا بأن تذهب "جهود أسلافنا" سدى

04:58 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد السعداوي:

وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالةً مباشرةً إلى الشعب الإسرائيلي، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي عُقدت اليوم الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أن ما يحدث يهدد أمنهم ويضع العراقيل أمام اتفاقات سلام جديدة، ويجهض أية اتفاقيات سلام قائمة قائلًا: "لا تسمحوا بأن تذهب جهود أسلافنا سدى".

وأكد الرئيس السيسي أن أمن إسرائيل وسلامتها لن يتحققا بسياسات القوة والاحتلال، وإنما عبر السلام واحترام سيادة الدول، مشددًا على أن العالم كله عليه أن يُدرك أن سياسات إسرائيل الحالية تقوّض فرص السلام، وتضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط، وأن استمرار هذا السلوك لن يجلب سوى المزيد من التوتر للمنطقة بأسرها.

وأضاف الرئيس أن الانفلات الإسرائيلي والغطرسة والتضخم يتطلب العمل المشترك لإرساء أسس ومبادئ ثابتة للتعاون العربي والإسلامي، مشيرًا إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع استهداف المدنيين وسياسات العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الإسرائيلي الرئيس السيسي إسرائيل قطر
