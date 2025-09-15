برلماني: قمة الدوحة محطة سياسية فارقة ورسالة قوية للمجتمع الدولي

كتب- نشأت علي

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن القمة العربية - الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة تمثل محطة سياسية فارقة ورسالة قوية ومباشرة للمجتمع الدولي، موضحًا أن الهدف من القمة هو كسر حاجز الصمت الدولي والتغاضي عن الانتهاكات الإسرائيلية التي تجاوزت الأراضي الفلسطينية لتطال مناطق أخرى في المنطقة، في خرق واضح لكافة المواثيق الدولية.

وأضاف "أبو الفتوح"، في بيان اليوم، أن ازدواجية المعايير التي ينتهجها المجتمع الدولي منحت إسرائيل غطاءً للتمادي في عدوانها، وهو ما أضعف منظومة العدالة الدولية وكرّس سياسة الإفلات من العقاب، محذرًا من أن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعد اعتداءً سافرًا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بما يحمله من تبعات كارثية على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع البيان الصادر عن القمة يعد وثيقة تاريخية، إذ تبنى موقفًا عربيًا وإسلاميًا موحدًا داعمًا للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أهمية الالتزام بإعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما شدد البيان على الدعم الكامل لدولة قطر وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

ولفت "أبو الفتوح"، إلى أن العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والحصار، إلى جانب الأنشطة الاستيطانية التوسعية، كلها ممارسات تقوض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة.

وأكد أن مصر تلعب دورًا محوريًا واستراتيجيًا في دعم القضايا العربية والتعامل مع القضية الفلسطينية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، مشددًا على أن القاهرة تقف بثبات إلى جانب الحقوق العربية، وترفض أي اعتداء سافر على الأراضي العربية، وتعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة.

