كتب- محمد أبو بكر:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر، عقب وصوله إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص تعازيه لأمير قطر وللشعب القطري في ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة.

وجدد الرئيس السيسي، إدانة مصر واستنكارها لهذا الانتهاك السافر للسيادة القطرية، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع قطر واستعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لصون سيادة قطر والحفاظ على سلامة أراضيها.

وأكد الرئيس السيسي، وأمير دولة قطر، ضرورة مواصلة المساعي للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان إدخال المساعدات دون عوائق والرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

