رسائل مهمة من كامل الوزير بشأن السكة الحديد وإجراءات السلامة

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، زيارة تفقدية لمحافظة الإسكندرية شملت عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية، حيث قام بجولة ميدانية بمحطة مصر للسكك الحديدية لمتابعة انتظام جداول التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، إلى جانب الوقوف على استعدادات الهيئة لبداية العام الدراسي الجديد.

وتفقد الوزير، شبابيك التذاكر والأرصفة، وعددًا من القطارات داخل المحطة، ووجه بتقديم التسهيلات اللازمة للركاب بما يسهل حركة التنقل عبر الخطوط المختلفة للهيئة.

وعقب الجولة، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع عدد كبير من طوائف التشغيل بالهيئة، شملت الفنيين والمهندسين وقائدي القطارات والمشرفين والمضيفين، وذلك بحضور المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية، ونواب رئيس الهيئة.

أبرز رسائل الوزير للعاملين

- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب: مكافأة الملتزمين والمجتهدين وردع المقصرين، مع نشر نتائج ذلك بين العاملين لتحفيز الجميع على الانضباط.

- عدم التهاون مع أي تقصير: ضرورة العمل على مدار الساعة والتسابق في خدمة جمهور الركاب.

- الالتزام بلوائح التشغيل: التحلي باليقظة التامة، وتعظيم موارد الهيئة، والاستغلال الأمثل لمحطاتها وقطاراتها وأراضيها، مع منع أي راكب من استخدام القطارات دون تذكرة.

- الصيانة والسلامة: عدم السماح بخروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من جاهزيته الفنية، مع تنفيذ خطط دقيقة للصيانة الدورية والتفتيش المفاجئ بما يضمن رفع معدلات الأمان.

- الاستثمار في العنصر البشري: اختيار الكوادر الجديدة وفق معايير صارمة، وتدريب وتأهيل العاملين الحاليين، وتطبيق حوافز تشجيعية للمجتهدين، مثل مضاعفة حافز الكيلومتر النظيف لقائدي القطارات الملتزمين بالضوابط المحددة.

- الاهتمام بالعاملين وأسرهم: تحسين البيئة الاجتماعية والصحية للعاملين، والاستماع لمقترحاتهم ومناقشتها بجدية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل.

تفاعل مباشر مع العاملين

استمع الوزير لعدد من مقترحات العاملين المتعلقة بمنظومة حجز التذاكر، وتعديل مواعيد بعض القطارات، وتطوير مشروعات الإشارات والمحطات.

ووجه على الفور رئيس وقيادات الهيئة بدراسة هذه المقترحات والعمل على تطبيقها حال ثبوت جدواها. كما شدد على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع العاملين بمختلف الفروع للاستماع إليهم ومناقشة كل ما يخص منظومة التشغيل وتطويرها.

وفي ختام اللقاء، جدد الفريق كامل الوزير التزامه بتعهداته منذ توليه حقيبة النقل أمام القيادة السياسية والشعب المصري، بأن تصبح هيئة السكك الحديدية نموذجًا في الانضباط والكفاءة والخدمة المتميزة للمواطنين، مؤكدًا أن ذلك لن يتحقق إلا بسواعد أبنائها المخلصين.

