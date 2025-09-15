كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مدبولي يتابع جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراءات توطين صناعة الدواء في مصر

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن صناعة الدواء في مصر تحظي بالكثير من الاهتمام من جانب مختلف الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل على توطين هذه الصناعة المهمة في مصر، وذلك وفقاً لأحدث التكنولوجيات المطبقة بالتعاون مع كبري الشركات العالمية في هذا المجال، وبما يسهم في توفير الاحتياجات المختلفة من الأدوية والمستلزمات للسوق المصرية، والتوسع في تصديرها إلى العديد من الأسواق العالمية، وخاصة الإفريقية.

كيف تجد أرخص تذكرة طيران

أصبح الحصول على تذاكر طيران أمرًا ممكنًا أكثر من أي وقت مضى بفضل تنوع شركات الطيران وكثرة العروض المتاحة. ومع ذلك، فإن اختيار التذكرة المناسبة قد يكون محيّرًا بسبب اختلاف الأسعار وتعدد الخيارات. باتباع بعض الاستراتيجيات الذكية، يمكنك حجز رحلاتك بأسعار أقل والاستفادة من العروض والتخفيضات دون الحاجة لقضاء وقت طويل في البحث.

أحمد موسى: مصر تقود رؤية عربية موحدة في الدوحة لمواجهة التحديات الإقليمية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، المقرر انعقادها يوم الإثنين، ستكون حدثًا محوريًا يجذب أنظار العالم، بمشاركة 56 دولة عربية وإسلامية، مشيرًا إلى أن الدول العربية ستتضامن بشكل كامل مع قطر خلال هذا التجمع.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستتضمن رؤى جديدة تهدف إلى دعم قطر في مواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ننشر كراسة شروط وأماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

بدأت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية في طرح المرحلة الجديدة من أراضي مشروع مسكن بأنواعه المتوسطة والمتميزة والأكثر تميزا، حيث تم الإعلان عن الأماكن والأسعار ويبدأ الحجز بداية من 14 سبتمبر الجاري عبر موقع مسكن.

