نجيب ساويرس يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الأهلي

كتب- حسن مرسي:

أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس أنه لن يترشح لرئاسة النادي الأهلي، نافيًا الشائعات التي انتشرت عقب إعلان محمود الخطيب عدم خوضه انتخابات النادي المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن إدارة النادي الأهلي تتطلب تفرغًا كاملًا، وهو ما لا يتوافق مع انشغالاته الكبيرة في أعماله التجارية.

وأشار ساويرس إلى أن النادي الأهلي يضم العديد من الكفاءات القادرة على قيادته في المرحلة المقبلة، مشيدًا بأعضاء مجلس الإدارة الحاليين وبالمهندس محمود طاهر، الرئيس السابق للنادي، كمرشحين محتملين لخلافة الخطيب.

وتابع أن النادي الأهلي يتمتع بتاريخ عريق ويمتلك قاعدة قوية من الخبرات الإدارية التي يمكنها تحمل مسؤولية القيادة.

وشدد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على أن إدارة النادي الأهلي ليست بالمهمة السهلة، مؤكدًا أن رجال الأعمال، بما فيهم هو نفسه، قد لا يكونون الأنسب لهذا الدور نظرًا للحاجة إلى التفرغ الكامل لتلبية متطلبات الإدارة.

وشدد ساويرس، على أن النادي الأهلي سيظل في أيدٍ أمينة بفضل الكفاءات الموجودة، معربًا عن ثقته في قدرة المجلس الحالي والقيادات المستقبلية على الحفاظ على مكانة النادي كمؤسسة رياضية رائدة.