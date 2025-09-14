بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية والمركز القومي لبحوث المياه

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وقع الدكتور مهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بروتوكول تعاون مع الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه لتعزيز استخدام التكنولوجيا الفضائية في إدارة الموارد المائية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية أُقيمت اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025 بمقر وكالة الفضاء المصرية، بحضور عدد من قيادات الجهتين.

ويهدف البروتوكول إلى دعم التعاون العلمي والبحثي بين الطرفين، من خلال استخدام تقنيات تحليل الصور الفضائية والتعاون في البحث العلمي، إلى جانب المشاركة في مشروعات وتبادل الخبرات الفنية والتدريبية.

وأكد الدكتور ماجد إسماعيل، أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الوكالة على توظيف التطبيقات الفضائية لخدمة القطاعات الحيوية في الدولة، وعلى رأسها قطاع المياه.

فيما أشار الدكتور شريف محمدي إلى أهمية هذا التعاون في تطوير أدوات الرصد والتحليل، بما يسهم في تحسين إدارة المياه وتحقيق التنمية المستدامة.