إعلان

محافظ القاهرة يشرف على إزالة ٣ مخالفات بناء أدوار بدون ترخيص بمدينة نصر

07:15 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إزالة ٣ مخالفات بناء أدوار بدون ترخيص
  • عرض 4 صورة
    إزالة ٣ مخالفات بناء أدوار بدون ترخيص
  • عرض 4 صورة
    إزالة ٣ مخالفات بناء أدوار بدون ترخيص
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على أعمال إزالة ٣ مخالفات بناء أدوار بدون ترخيص بمدينة الأمل بحي شرق مدينة نصر من بينهم مخالفتين بشارع الغوصة، والثالثة بشارع الحدود.

وأصدر محافظ القاهرة توجيهاته بإحالة القائمين على هذه المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وقال محافظ القاهرة، إنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة،

مؤكدًا رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.

مؤكدًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إزالة مخالفات بناء بناء أدوار مخالفة إبراهيم صابر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام