السيسي يبحث مع "سكاتك" و"صنجرو" توطين صناعة الطاقة الخضراء في مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تيرجيه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، وكو رينشيان مؤسس ورئيس مجموعة "صنجرو" الصينية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

قال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن الرئيس رحّب بمسؤولي الشركتين، مثمنًا التعاون القائم في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومؤكدًا أن هذه الشراكات تعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدعم جهود مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.

مشروعات "سكاتك" في مصر

استعرض بيلسكوج تطورات مشروعات "سكاتك" بمصر ضمن محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّي، باستثمارات تصل إلى 3.6 مليار دولار، وتشمل: محطة "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بنجع حمادي، ومشروع محطة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لصالح شركة مصر للألومنيوم مع 200 ميجاوات/ساعة بطاريات تخزين، ومشروع مصر للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومزرعة شدوان لطاقة الرياح برأس شقير، ومشروع الأمونيا الخضراء بدمياط.

مصنع ضخم لصنجرو

من جانبه، عرض كو رينشيان خطة "صنجرو" لإنشاء مصنع بطاقة 10 جيجاوات سنويًا لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة في مصر، مع بحث تصنيع مكونات أخرى لقطاع الطاقة المتجددة، مستفيدًا من البنية التحتية المصرية.

تم خلال اللقاء أيضًا بحث فرص التعاون الثلاثي بين الدولة المصرية و"سكاتك" و"صنجرو"، حيث أكد الجانبان اعتزازهما بالتسهيلات المقدمة من الدولة المصرية لاستثماراتهما.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية تعظيم فرص التعاون وتوطين الصناعة، مع الالتزام بجودة الإنتاج وتذليل أي عقبات أمام عمل الشركتين، في إطار استراتيجية مصر للتحول إلى دولة رائدة في مجال التصنيع والتصدير للطاقة الخضراء.

