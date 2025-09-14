كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إيفاد 6 من أخصائيي التمريض إلى جامعة ساكو في اليابان للمشاركة في برنامج تدريبي متخصص في إدارة التمريض، ضمن المبادرة المصرية اليابانية للتعليم والتنمية البشرية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالاستثمار في الكوادر التمريضية وتأهيلها عبر برامج عالمية.

ويمثل الوفد المصري، الذي يضم أخصائيين من الإدارة العامة للتمريض ومستشفيات العاصمة الإدارية الجديدة، الشروق المركزي، وبني سويف التخصصي، خطوة لتعزيز القدرات الإدارية والفنية للتمريض، ونقل أفضل الممارسات العالمية لتحسين جودة الخدمات الصحية في مصر.

وأكدت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، أن اختيار المشاركين تم وفق معايير دقيقة لضمان تمثيل مشرف للقطاع التمريضي.

فيما أشارت الدكتورة نيفين محمد، رئيس الإدارة العامة للتمريض، إلى أهمية البرنامج في بناء قيادات تمريضية قادرة على مواكبة التطورات العالمية.

بدورها، أوضحت الدكتورة إسراء أبو زيد، مدير مراكز التدريب، أن التعاون مع اليابان يعكس التزام الوزارة بتفعيل الشراكات الدولية لدعم التدريب المهني.

وشهد افتتاح البرنامج كلمات ترحيبية من جامعة ساكو ووكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، أكدت عمق العلاقات بين مصر واليابان، كما عبرت إحدى المتدربات عن شكر الوفد للفرصة، مؤكدة حرصهم على الاستفادة القصوى من التدريب ونقل الخبرات إلى زملائهم.