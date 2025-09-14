كتب- أحمد جمعة:

يزداد الطلب خلال هذه الأيام على الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، باعتباره الوسيلة الأكثر فاعلية للوقاية من المضاعفات الصحية المرتبطة بالفيروس، مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع معدلات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

وكشف مصدر بشركة فاكسيرا لمصراوي، أن اللقاح سيُطرح في مقرات المصل واللقاح خلال أيام قليلة، موضحًا أن التطعيم يُعطى بجرعة واحدة سنويًا، باستثناء بعض الفئات من الأطفال.

ونشرت فاكسيرا عبر منصاتها الرسمية أبرز الأسئلة الشائعة حول اللقاح وإجاباتها، موضحة أن التطعيم يُعطى بجرعة واحدة سنويًا، فيما يحتاج الأطفال أقل من 9 سنوات إلى جرعتين إذا لم يسبق لهم التطعيم بجرعتين كاملتين من قبل، أو في حالة عدم التأكد من تاريخ التطعيم السابق.

وأوضحت الشركة أن المناعة الكاملة ضد الإنفلونزا تتكون بعد أسبوعين من التطعيم وتستمر نحو 6 أشهر، لافتة إلى أن اللقاح لا يسبب المرض لأنه "مُعطّل"، بينما قد تحدث الإصابة إذا كان الشخص في بداية دور برد عند تلقي التطعيم، أو قبل تكون المناعة، أو نتيجة الإصابة بسلالة غير مدرجة ضمن اللقاح.

وأكدت فاكسيرا أن تبديل نوع التطعيم بين الجرعات ممكن، وأن اللقاح آمن لمرضى التصلب المتعدد والسرطان، كما يمكن إعطاؤه مع المضادات الحيوية.

وأوصت بإعطائه للحوامل، خاصة في الأشهر الستة الأخيرة من الحمل.

الفئات المستهدفة تشمل الأطفال دون سن 5 سنوات، كبار السن فوق 65 عامًا، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو والسكري، والحوامل والكوادر الطبية، كما يُنصح بأن يحصل الجميع على اللقاح، خصوصاً قبل موسم الإنفلونزا.

وشددت الشركة على أن التطعيم لا يقتصر على شهري سبتمبر وأكتوبر فقط، بل يمكن الحصول عليه في أي وقت قبل انتهاء صلاحية العبوة، مع ضرورة تلقيه حتى إذا أصيب الشخص بالإنفلونزا خلال الموسم ذاته.