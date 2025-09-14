وزير الخارجية: مخطط التهجير لن يتحقق شاء من شاء وأبى من أبى

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تملك رؤية واضحة وموقفاً فاعلاً في دعم القضية الفلسطينية، مشيراً إلى وجود مبادرة عربية شاملة تحدد الخطوات اللازمة لليوم التالي لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأضاف خلال مشاركته في صالون ماسبيرو الثقافي، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المبادرة تمثل الخطة العملية الوحيدة القابلة للتنفيذ، مستنداً إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين سابقين أشادوا بالطرح العربي الإسلامي كونه الحل الأكثر واقعية.

وشدد عبد العاطي على أن هناك محاولات متعمدة من جهات معينة لتشتيت الانتباه عن هذه الخطة العربية، لكنه أكد ثقته الكاملة في أنها ستكون الخيار الذي سيتم تبنيه وتنفيذه.

وتابع أن مصر تقف بحزم ضد أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن "مخطط التهجير لن يتحقق شاء من شاء وأبى من أبى، مهما كانت الضغوط، ولن يكون من خلال البوابة المصرية بأي حال من الأحوال".

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن موقف مصر الواضح والثابت في هذا الشأن، موضحاً أن معبر رفح سيظل مخصصاً لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية فقط، ولن يكون أبداً ممراً للتهجير.

وأضاف أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم يفتقر إلى أي مبرر أخلاقي أو قانوني، متسائلاً: "لماذا يُهجرون؟ هذه أرضهم ويجب أن يظلوا متمسكين بها". واستطرد مؤكداً أن مصر تتحمل مسؤولية دعم الفلسطينيين لتثبيتهم في أراضيهم، وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات.

وأكد عبد العاطي أن مصر ليست طرفاً مفعولاً به، بل شريكاً فاعلاً يسعى لفرض رؤية عادلة تدعم الحقوق الفلسطينية، مشدداً على أن الخطة العربية الإسلامية تمثل الأمل الأكبر لتحقيق الاستقرار والعدالة في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية والهجرة، أن مصر ستواصل الدفاع عن موقفها بحزم، مع التركيز على إيصال المساعدات الإنسانية ورفض أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية.