وزير الخارجية: سفاراتنا بالخارج خط الدفاع الأول عن مصر

08:43 م السبت 13 سبتمبر 2025

الدكتور بدر عبد العاطى

كتبت- داليا الظنيني:

أكد وزير الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، أن السفارات المصرية في الخارج تمثل "خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية".

وأشار عبد العاطي، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، إلى أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لرقمنة الخدمات القنصلية، بهدف تسهيلها وإنجازها في وقت قصير.

وقال وزير الخارجية، إنه جارٍ حاليًا إنشاء مركز للخدمات القنصلية بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية.

وأوضح أن هذا المركز سيتيح للمرة الأولى إصدار جميع المعاملات القنصلية في مكان واحد، بالقرب من ميدان التحرير، مما يمكّن من تلبية خدمات المصريين في الخارج خلال أيام، وربما ساعات، بدلًا من أسابيع أو أشهر.

وشدد على أن رقمنة العمليات قد ساهمت بالفعل في تسريع وتيرة العمل، مؤكدًا أن هناك توجيهًا مباشرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على تحسين وتطوير أداء وزارة الخارجية، حتى تتمكن من التعامل مع كل المتغيرات التي تطرأ على الساحة الدولية.

السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية السفارات المصرية في الخارج صالون ماسبيرو الثقافي
