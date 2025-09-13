كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تواجه تحديات غير مسبوقة تهدد الأمن القومي المصري والعربي من جميع الاتجاهات الجغرافية.

وقال عبد العاطي، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إن هذه الأزمات التي تمس جوهر الاستقرار الإقليمي، تتطلب جهودًا حثيثة للحفاظ على سيادة الدول ومؤسساتها الوطنية.

وأوضح وزير الخارجية والهجرة، أن الأزمة السورية تشكل تهديدًا مستمرًا لاستقرار الدولة السورية، بينما تواجه لبنان تحديات داخلية عميقة.

وأضاف أن مصر تعمل بلا كلل لدعم الدول الوطنية في المنطقة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للعرب.

وتابع عبد العاطي مشيرًا إلى أن ما يحدث في قطاع غزة يمثل إبادة جماعية وتجويعًا متعمدًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لتقارير دولية. وأكد أن هذه الممارسات تهدد وجود القضية الفلسطينية ذاتها، داعيًا إلى تصدٍ دولي حاسم لوقف هذه الانتهاكات.

وأشار وزير الخارجية والهجرة، إلى أن مشاركته في صالون ماسبيرو تمثل لحظة فخر بسبب القيمة الإعلامية والتاريخية لهذا المبنى.

وأكد وزير الخارجية والهجرة، أن ماسبيرو يعد رمزًا لتشكيل الوعي العربي، مؤكدًا دعمه الكامل لهذه القلعة الإعلامية التي ساهمت في بناء الوجدان المصري والعربي.