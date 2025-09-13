حسام عبدالغفار: تحقيق عاجل في واقعة فقدان بصر مرضى بمستشفى 6 أكتوبر

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تلقت شكاوى من مواطنين بشأن مضاعفات خطيرة أصابت عدداً من المرضى بعد إجراء عمليات جراحية في قسم العيون بمستشفى 6 أكتوبر.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، قال عبد الغفار، إن بعض هذه الحالات وصلت إلى مرحلة فقدان البصر بشكل كامل، مما دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات فورية لدعم المتضررين.

أوضح عبد الغفار أن الوزارة بدأت تحقيقًا موسعًا للوقوف على أسباب الواقعة، مع تقديم الرعاية الطبية والنفسية للمرضى المتضررين.

وأضاف أن التحقيق يشمل مراجعة شاملة لإجراءات السلامة في العمليات الجراحية داخل المستشفى، مع إحالة الملف إلى النيابة العامة لمحاسبة المسؤولين.

وتابع عبد الغفار أن تخصص جراحة العيون يتطلب دقة عالية ومعايير صارمة، مؤكدًا أن حالتين على الأقل أبلغتا عن فقدان البصر الكامل وهما الآن جزء من دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض.

وأكد أن الوزارة لم تسجل شكاوى إضافية مشابهة حتى الآن، لكنها تواصل المتابعة الدقيقة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأشار عبد الغفار إلى أن وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، وجه بمراجعة شاملة لجميع العمليات الطبية في المستشفى التابعة لهيئة التأمين الصحي بالجيزة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على أن الوزارة ملتزمة باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تقصير، مع التأكيد على أولوية حماية المرضى وضمان جودة الخدمات الطبية.