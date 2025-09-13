خارجية النواب: قرار حل الدولتين انتصار تاريخي للقضية الفلسطينية

كتب- نشأت علي:

وصفت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين، بأنه انتصار تاريخي للحقوق الفلسطينية، ونتيجة مباشرة للجهود الدبلوماسية المصرية المتواصلة دفاعًا عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.

وأشارت "حارص"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن تأييد 142 دولة للقرار يعكس تحولًا مهمًا في الموقف الدولي، ويؤكد أن الرواية العادلة التي لطالما دافعت عنها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باتت تجد صداها العالمي، لافتة إلى أن القرار يفضح عزلة الكيان الإسرائيلي ويؤكد تراجع القبول الدولي لسياساته العدوانية.

وأكدت أن مصر ترحب بهذا الدعم العالمي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على أن القاهرة لن تسمح بتمرير أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، وأنها ستظل الدرع العربي الحامي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واختتمت "حارص" بتأكيد أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، فالقضية لم تعد مرتبطة بقرارات أممية فقط، بل باتت تتطلب تنفيذًا عمليًا، مما يفرض على القوى الكبرى مسؤولية الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والانخراط في مسار السلام العادل والشامل الذي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

