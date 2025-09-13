إعلان

فيديو.. مطار سفنكس يستعد لاستقبال ضيوف المتحف المصري الكبير

02:56 م السبت 13 سبتمبر 2025

''مدبولي'' يتفقد تطوير مطار سفنكس الدولي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو من تفقد رئيس الوزراء، لمطار سفنكس بغرب القاهرة على طريق إسكندرية الصحراوي.

وقال "يونس"، عبر حسابه على "فيسبوك": هذا المطار يستعد لاستقبال الضيوف الذين سيحضرون افتتاح المتحف الكبير.

وكان توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، إلى المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير؛ في إطار متابعة سير الأعمال في مختلف المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا لتطوير هذه المنطقة؛ وذلك في ظل استعدادات افتتاح المتحف في أول نوفمبر المقبل رسميًا.

