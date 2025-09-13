فيديو.. مطار سفنكس يستعد لاستقبال ضيوف المتحف المصري الكبير

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو من تفقد رئيس الوزراء، لمطار سفنكس بغرب القاهرة على طريق إسكندرية الصحراوي.

وقال "يونس"، عبر حسابه على "فيسبوك": هذا المطار يستعد لاستقبال الضيوف الذين سيحضرون افتتاح المتحف الكبير.

وكان توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، إلى المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير؛ في إطار متابعة سير الأعمال في مختلف المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا لتطوير هذه المنطقة؛ وذلك في ظل استعدادات افتتاح المتحف في أول نوفمبر المقبل رسميًا.

اقرأ أيضًا:

تعرف على موعد الإجازة المتبقية في 2025

أخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

أجواء معتدلة ونشاط رياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة