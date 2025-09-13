وزير الخارجية: الإدارة الأمريكية قادرة على تغيير المعادلة في غزة

كتب- حسن مرسي:

أكد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة "استراتيجية وثابتة ومستمرة".

وشدد عبد العاطي، خلال تصريحاته في "صالون ماسبيرو الثقافي"، على أن المساعدات العسكرية تُعد من الأعمدة الأساسية لهذه العلاقة.

وأوضح أن هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تخلو فيها النسخ الأخيرة من القوانين الأمريكية من أي شروط.

أضاف الوزير أن الإدارة الأمريكية الحالية كان لها الفضل في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بتاريخ 19 يناير، مشيرًا إلى أن مصر تعول على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرجل سلام، معقبًا: "هذا أمر نعول عليه، ونشجعه حتى يكون رجل السلام لتحقيق ما لم يحققه السابقون في غلق القضية الفلسطينية والظلم التاريخي الممتد لأكثر من 75 عامًا".

وأشار عبد العاطي إلى أن الموقف الأمريكي قادر على تغيير المعادلة في غزة، من خلال فرض رؤية تتسق مع العقل والمنطق، وفقًا لمقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي يهدف إلى التوصل لتسوية دائمة تنهي الحرب والعدوان.

وأكد وزير الخارجية أن القرار الذي أقره المجلس الوزاري العربي يتضمن موقفًا واضحًا بضرورة الوقوف ضد السياسات العدوانية الإسرائيلية ورفض التهجير والضم.

وأشار إلى أن الإرادة والنوايا المخلصة هما أساس العمل العربي المشترك، منوهًا إلى المبادرة المشتركة لمصر والسعودية باعتبارهما جناحَي الأمتين العربية والإسلامية، وإدراكهما خطورة الأوضاع والتحديات التي لا توجد دولة عربية بمنأى عنها.