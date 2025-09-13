ضربة مزدوجة من الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية على الأرض خلال ساعات

كتب- محمد نصار:

توقع خبراء الفضاء، أن تشهد الأرض يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 عاصفة جيومغناطيسية، قد تنتج عن ما وصف بـ"ضربة مزدوجة" من الشمس.

وتتمثل هذه الضربة، وفق ما نشرته الجمعية الفلكية بجدة، في اصطدام ضعيف ناجم عن انبعاث كتلي إكليلي (انفجار مواد مشحونة من الشمس)، يرافقه تدفق رياح شمسية قادمة من ثقب إكليلي كبير على سطح الشمس، يأخذ شكل "الفراشة" كما تظهر الصور الفضائية.

وقالت الجمعية، إن العواصف الجيومغناطيسية تُصنف من G1 إلى G5 وفقًا لشدتها؛ حيث تشير الفئة G1 إلى تأثيرات محدودة على الأقمار الصناعية والاتصالات، مع إمكانية مشاهدة الشفق القطبي في خطوط العرض العليا، بينما قد تُسبب الفئات الأعلى (G2 إلى G5) اضطرابات أوسع تشمل شبكات الكهرباء وأنظمة الملاحة.

ووفق التقديرات، يُتوقع أن تكون عاصفة الأحد من الفئة G1، مع احتمال تصاعدها إلى G2 إذا زاد النشاط الشمسي.

ورغم محدودية تأثير هذه الفئة على البنية التحتية الأرضية، إلا أن الحدث يمثل فرصة مميزة لرؤية أضواء الشفق القطبي في مناطق خطوط العرض المرتفعة، مع التأكيد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ويؤكد الخبراء أن مثل هذه الظواهر تذكّر بمدى ارتباط كوكبنا بالنشاط الشمسي، فهي ليست مجرد مشاهد بصرية مذهلة، بل أحداث فضائية قد تنعكس على التكنولوجيا الحديثة والاتصالات وحياتنا اليومية.

جدير بالذكر أن العاصفة المتوقعة تأتي في إطار نشاط الدورة الشمسية الخامسة والعشرين التي بدأت في ديسمبر 2019، والتي بلغت الآن ذروتها المتوقعة بين نوفمبر 2024 ومارس 2026، حيث يصل عدد البقع الشمسية إلى أعلى مستوياته.

