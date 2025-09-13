إعلان

مستقبل وطن يعقد اجتماعًا تنظيميًا لمتابعة استعدادات انتخابات النواب 2025

01:02 م السبت 13 سبتمبر 2025
كتب- محمد أبو بكر:

عقدت أمانة العمال المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة رابح عسل، اجتماعًا تنظيميًا بمقر الحزب الرئيسي في القاهرة الجديدة، لمتابعة استعدادات الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بحضور غرفة عمليات الأمانة والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب.

وخلال الاجتماع، شدد رابح عسل، أمين العمال المركزي، على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود ومتابعة دقيقة لما يجري تنفيذه على مستوى مختلف المحافظات، مع ضرورة التواصل المستمر مع الأمناء لمتابعة سير العمل ميدانيًا.

واختُتم الاجتماع بمناقشة خطط واستعدادات المحافظات للانتخابات في مختلف الأقسام والمراكز، إلى جانب استعراض موقف تشكيل هيئات مكاتب الأمانة وغرف العمليات، وطرح مجموعة من الرؤى والاقتراحات التي تستهدف تطوير الأداء وتعزيز دور أمانة العمال خلال الفترة القادمة.

استعدادات انتخابات النواب 2025 انتخابات النواب 2025
