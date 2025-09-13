انفوجرافيك.. تعرف على أبرز أنشطة وزارة البيئة في أسبوع

كتب- محمد نصار:

أصدر المركز الإعلامي لوزارة البيئة "الانفوجراف الأسبوعي" حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، خلال الفترة من ( 6- 12سبتمبر 2025)

أبرز الأنشطة والفعاليات:

السبت الموافق 6 سبتمبر:

- الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تعقد اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة الأنشطة التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا " سيدارى"، وذلك ضمن سلسلة اجتماعاتها التنسيقية لمتابعة ملفات عمل وزارة البيئة، وخلال الاجتماع استمعت الدكتورة منال عوض للعرض التقديمي الذى قدمه رئيس جهاز شئون البيئة حول الهيكل التنظيمى لمركز سيدارى، وأنشطة التعاون معه ، حيث يساهم المركز فى تعزيز قدرات وزارة البيئة في إعداد تقارير حالة البيئة في مصر من خلال تحديث منهجية التقرير ليتوافق مع المعايير الدولية، من خلال أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج إقليمي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP.

الاحد الموافق 7 سبتمبر:

- الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يقومان بجولة تفقدية داخل محمية وادي الريان بالفيوم.

وتضمنت الجولة شرحا للدكتورة منال عوض للتعرف على طبيعة المحمية وأهم معالمها ، وطبيعة الزيارات داخلها وأنشطة التخييم واعداد السائحين الوافدين إليها، كما شملت الجولة تفقد الدكتورة منال عوض والدكتور أحمد الأنصاري لمناطق الجذب السياحي بالمحمية والتى شملت منطقة الشلالات ومركز الزوار والكافتيريات والخدمات المختلفة المقدمة لراحة الزائرين خلال زيارة المحمية.

- الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة ، تعلن عن بدء البرنامج السنوي لرصد حالة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، من خلال الفريق العلمي لمحميات البحر الأحمر، حيث تم إجراء تقييم ومسح لعدد من المواقع بمحمية الجزر الشمالية والتي سجلت حتى الآن عدم تأثر الشعاب المرجانية بارتفاع درجات الحرارة وحدوث ظاهرة الابيضاض مثلما حدث فى الاعوام السابقة 2023و 2024، ويرجع ذلك إلى تراجع فترة ارتفاع درجة حرارة سطح البحر عن العامين السابقين.

- في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة انطلقت بمحمية وادي دجلة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للهواء النظيف من أجل سماء زرقاء 2025 ، في نسخته السادسة، والذى يحتفل به العالم يوم 7 سبتمبر من كل عام والتي نظمها مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ" الممول من البنك الدولي والتابع لوزارة البيئة، ويأتي هذا الاحتفال في إطار ما يشهده العالم من تداعيات لتلوث الهواء وتغير المناخ ، حيث اصبح واقع ملموس يهدد صحتنا واقتصادنا وأمننا القومي.

الاثنين الموافق 8 سبتمبر:

- الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تصدر توجيهاتها لقطاع حماية الطبيعة بتنفيذ البرنامج الدورى بالمرور على المحميات الطبيعية بمختلف المحافظات، بهدف تكثيف أعمال المتابعة والرصد للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها في دعم السياحة البيئية والاقتصاد القومي ، وفى هذا الصدد قام الدكتور محمد يوسف رئيس قطاع حماية الطبيعة، بزيارة ميدانية إلى محافظة جنوب سيناء لتفقد بعض الأنشطة والبرامج المنفذة بمحميات نبق، ورأس محمد وسانت كاترين، ومتابعة أوجه التعاون مع المجتمع المحلي بما يعزز جهود الصون والحفاظ على الموارد الطبيعية.

الأربعاء الموافق 10 سبتمبر:

- الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تلتقى واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، للإطلاع ومناقشة آخر مستجدات تطوير ملفات العمل البيئي بالمحافظة والمحميات التابعة لها، وناقشت الدكتورة منال عوض مع المحافظ آليات تنفيذ خطط الاستدامة البيئية داخل المحافظة ومؤشرات الاستدامة ومستهدفات تحقيق الاقتصاد الأخضر الدائري، إلى جانب مناقشة الموقف الراهن لمشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بالمحافظة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ويوفر خدمات متعددة للسكان المحليين داخل المحمية، إلى جانب توفير فرص عمل ويساهم في التنمية السياحية المستقبلية بالمنطقة.

- في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، شاركت وزارة البيئة في افتتاح فعاليات المعرض الدولي (الشرق الأوسط لصناعة الورق والكرتون والصناعات التحويلية والطباعة والتعبئة والتغليف) والذي يُقام تحت الرعاية الشرفية لوزارة البيئة في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2025.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية هذا المعرض الذى يجمع عدداً كبيراً من الشركات العاملة في مجال تدوير الورق والكرتون، حيث يضم المعرض قادة الصناعة والمصنعون والموردون من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار وإظهار التكنولوجيا المتطورة، وأحدث المواد الصديقة للبيئة، فى رؤية شاملة للمشهد الحالي للصناعة واتجاهها المستقبلي، من خلال ندوات وورش عمل ومناقشات تعرض وجهات نظر استراتيجية ونصائح عملية حول التعامل مع التحديات والفرص داخل صناعة الورق، كما يتح توافر فرص التواصل وتكوين شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة.

الخميس الموافق 11 سبتمبر:

- الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تلتقى الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، لبحث مختلف الجوانب البيئية، بما في ذلك قياس الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة المتحف خلال مراحل التشغيل، والتي تمت وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المتحف المصري الكبير يعد من أهم المشروعات القومية ، مشيرة إلى أن حصول المتحف المصري الكبير على تقرير معتمد دوليًا لقياس انبعاثاته الكربونية خلال مراحل تشغيله، بعد المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبالتعاون مع المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، يعد خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية للحفاظ على البيئة، وتؤكد التزام مصر بدمج مفاهيم الاستدامة البيئية داخل أكبر صروحها الثقافية والتاريخية.

- الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة ، تستعرض تقريرا حول قيام الأفرع الإقليمية للوزارة بإطلاق أسبوعاً توعوياً تحت عنوان "هواء نظيف" ، وذلك ضمن مشاركة مصر فى الاحتفال باليوم العالمى للهواء النظيف.فى إطار توجيهاتها برفع الوعى البيئى لدى فئات المجتمع المختلفة بأهمية الحفاظ على البيئة.وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاسبوع التوعوى شمل عدة فعاليات ، حيث تم تنفيذ عدد ١٦٢ نشاطاً توعويا ، تنوع بين ندوات وحملات توعوية ، بمشاركة شرائح المجتمع المختلفة من اطفال وشباب ، ورجال دين ، ورائدات ومزارعين .

- الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، تؤكد أن وزارة البيئة قامت بالتعامل الفوري مع واقعة العثور على تمساح

حي مربوط الفم بمياه البحر بمنطقة أبوتلات بالإسكندرية، حيث تمت السيطرة عليه وتسليمه إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.