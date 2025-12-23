متحدث الوزراء: نستعد لانطلاق المرحلة الثانية من "حياة كريمة"



كتبت -داليا الظنيني:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ملف تحويل الدعم لا يزال تحت البحث والدراسة لدى الجهات المعنية، مشدداً على أنه لم يتم الاستقرار على قرار نهائي بهذا الشأن حتى هذه اللحظة.

وأشار إلى أن تجربة "الكارت الموحد" في محافظة بورسعيد تسير وفق جداول زمنية محددة تمهيداً لتعميمها.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة لبرنامج الساعة السادسة، المذاع على قناة الحياة، أن الهدف الجوهري من تحديث منظومة الدعم بالتعاون مع وزارة التموين هو ترسيخ مبادئ الشفافية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، لافتاً إلى أن التحول الرقمي وتدقيق قواعد البيانات يساهمان بشكل مباشر في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستقرار في إدارة الموارد الحكومية.

وفى سياق متصل أضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يولي اهتماماً بالغاً بمتابعة مستجدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحاً أن العمل يجرى حالياً على إنهاء الرتوش الأخيرة للمرحلة الأولى، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لتدشين المرحلة الثانية من هذا المشروع القومي الضخم.

وأوضح الحمصاني أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل مشروع القرن في مصر، حيث تستهدف إحداث تغيير جذري في جودة حياة أكثر من 60 مليون مواطن بقرى الريف المصري، عبر توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية الأساسية، مؤكداً أن الدولة لن تعلن عن أي قرارات تخص منظومة الدعم إلا بعد اكتمال الدراسات الفنية واعتمادها رسمياً.

