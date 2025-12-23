إعلان

متحدث الوزراء: نستعد لانطلاق المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

كتب : داليا الظنيني

10:07 م 23/12/2025

المستشار محمد الحمصاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كتبت -داليا الظنيني:
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ملف تحويل الدعم لا يزال تحت البحث والدراسة لدى الجهات المعنية، مشدداً على أنه لم يتم الاستقرار على قرار نهائي بهذا الشأن حتى هذه اللحظة.

وأشار إلى أن تجربة "الكارت الموحد" في محافظة بورسعيد تسير وفق جداول زمنية محددة تمهيداً لتعميمها.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة لبرنامج الساعة السادسة، المذاع على قناة الحياة، أن الهدف الجوهري من تحديث منظومة الدعم بالتعاون مع وزارة التموين هو ترسيخ مبادئ الشفافية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، لافتاً إلى أن التحول الرقمي وتدقيق قواعد البيانات يساهمان بشكل مباشر في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستقرار في إدارة الموارد الحكومية.

وفى سياق متصل أضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يولي اهتماماً بالغاً بمتابعة مستجدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحاً أن العمل يجرى حالياً على إنهاء الرتوش الأخيرة للمرحلة الأولى، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لتدشين المرحلة الثانية من هذا المشروع القومي الضخم.

وأوضح الحمصاني أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل مشروع القرن في مصر، حيث تستهدف إحداث تغيير جذري في جودة حياة أكثر من 60 مليون مواطن بقرى الريف المصري، عبر توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية الأساسية، مؤكداً أن الدولة لن تعلن عن أي قرارات تخص منظومة الدعم إلا بعد اكتمال الدراسات الفنية واعتمادها رسمياً.

اقرأ أيضًا:
شبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

تفاصيل انطلاق تركيب مركب الملك خوفو الثانية بالمتحف المصري الكبير

مصدر: تسهيلات جديدة في ملف تراخيص المحال العامة قريباً

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد الحمصاني مجلس الوزراء محافظة بورسعيد حياة كريمة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أول فيديو لطائرة الوفد الليبي من موقع سقوطها في تركيا
16 ضحية وواقعة هروب طريفة.. مصدر يكشف آخر تطورات مأساة عقار إمبابة
شبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)