إعلان

وزير الثقافة يبحث التعاون مع الفنان مصطفى غريب لدعم الإبداع الشبابي

كتب : محمد شاكر

10:11 م 23/12/2025

وزير الثقافة يبحث التعاون مع الفنان مصطفى غريب لدع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالفنان الشاب مصطفى غريب، لبحث آفاق التعاون في عدد من المشروعات الفنية خلال الفترة المقبلة.

ووفق بيان، تناول اللقاء سبل تقديم أعمال فنية تسهم في التعريف بالمنتج الثقافي المصري وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، لا سيما بين فئات الشباب، بما يعزز من دور الفنون في بناء الوعي وترسيخ قيم الإبداع والتجديد.

كما جرى بحث إمكانية تقديم عمل مسرحي كوميدي يشارك فيه عدد من النجوم الشباب، بهدف جذب جمهور جديد إلى المسرح وتقديم محتوى فني معاصر يجمع بين المتعة والقيمة الفنية.

وأكد وزير الثقافة أن الفنان مصطفى غريب يمثل نموذجًا لجيل جديد من الفنانين القادرين على التواصل مع الجمهور الشاب والتعبير عن قضاياه بلغة فنية قريبة منهم، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم هذه النماذج الواعدة وفتح آفاق تعاون مستمرة معها، بما يسهم في تطوير المنتج الثقافي وتعزيز حضوره في المجتمع.

ومن جانبه، أعرب الفنان مصطفى غريب عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة الثقافة، مؤكدًا اعتزازه بالدعم الذي توليه الوزارة للفنانين الشباب، وحماسه لتقديم أعمال فنية تسهم في توسيع قاعدة الجمهور، وتقدم محتوى يعكس روح العصر ويحافظ في الوقت نفسه على القيمة الفنية والثقافية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد فؤاد هنو مصطفى غريب وزير الثقافة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أول فيديو لطائرة الوفد الليبي من موقع سقوطها في تركيا
16 ضحية وواقعة هروب طريفة.. مصدر يكشف آخر تطورات مأساة عقار إمبابة
شبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)