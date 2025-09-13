كتب- محمد شاكر:

قامت جمعية بروك الخيرية اليوم، بتصنيع وتركيب أحواض شرب مزودة بمصدر مياه نظيفة، وفقاً للمواصفات الفنية والتصميم المعتمد من إدارة منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة.

وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل ورعاية الحيوانات العاملة بمنطقة هضبة الأهرامات.

وتم توزيع الأحواض في نقاط تمركز الدواب العاملة داخل منطقة الزيارة، لضمان توفير مياه نظيفة بشكل مستدام لهذه الحيوانات.

وتعمل جمعية بروك، وهي منظمة خيرية مرخصة ورائدة في مجال رعاية الحيوانات، على تقديم العلاج والرعاية البيطرية والصحية للحيوانات العاملة، إلى جانب رفع الوعي لدى أصحاب الدواب بأهمية الرعاية المستمرة لضمان استدامة صحة الحيوانات وجودة الخدمات السياحية.

وتتم جميع هذه الأنشطة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مديرية الطب البيطري، ومحافظة الجيزة، وإدارة المنطقة الأثرية، وشرطة السياحة.

ويأتي هذا التعاون ضمن الشراكة المستمرة بين جمعية بروك وشركة أوراسكوم بيراميدز، والتي تهدف إلى تحسين ظروف رعاية الحيوانات داخل المنطقة الأثرية وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن مستوى الرعاية المقدم لها.

وتتوجه شركة أوراسكوم بيراميدز بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة وإدارة المنطقة الأثرية، ولكل من ساهم في إنجاز هذه المبادرة النوعية التي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة في رعاية الحيوانات العاملة بمنطقة هضبة الأهرامات.

