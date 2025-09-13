الجيزة تنظم زيارة لـ٤٥ طفلًا ومرافقيهم لمنطقة آثار سقارة ومتحف إيمحتب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نظمت محافظة الجيزة من خلال الإدارة العامة للسياحة – قسم الحفاظ على التراث – جولة تثقيفية ترفيهية لعدد (٤٥) طفلًا ومرافقيهم من جمعية الصالحين لرعاية الأيتام إلى متحف إيمحتب ومنطقة آثار سقارة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار.

ويأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، إلى جانب تعريف الأطفال بالمعالم التاريخية والحضارية.

وجرى تنظيم برنامج الرحلة تحت متابعة هند عبدالحليم نائب المحافظ، حيث عبّر الأطفال ومرافقوهم عن سعادتهم وتفاعلهم خلال الجولة بطرح الأسئلة والتقاط الصور التذكارية.